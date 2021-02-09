Son dakika! Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, küresel hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaştığı bir ortamda günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak 410,42 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 6.531,56 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 5.691,54 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 düşerek 14.011,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 gerileyerek 23.300,49 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,47'lik artışla 1,211 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel piyasalara paralel dünkü yükselişlerin ardından bugün Avrupa borsalarının sakin bir seyir izlediğini belirtti.
Kaynak: AA
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