Son dakika! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.311 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.443 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 5.572 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.151 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 22.168 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1918 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine dair belirsizliğin azalmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.