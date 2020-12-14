Son dakika! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika haber... Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 13.226 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 6.555 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.551 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 21.856 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,2149 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, Brexit'e ilişkin olumlu beklentilerin sürmesiyle Avrupa piyasalarına alıcılı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti. Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil

Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek

Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu

Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti

Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak

Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir

Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu