Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberi: Avrupa borsaları, yeni yılın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, yeni yılın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,82 artışla 403,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 13.828 oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,03 artışla 6.590 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 yükselişle 5.619 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 8,145 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,60 artarak 22.360 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,23 primle 1,23 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ekonomik destek paketlerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

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