Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 artışla 410,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla13.905 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artışla 6.762 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 5.635 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 8.292 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 artarak 22.589 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,34 artışla 1,2118 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ve salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek için özellikle gelişmiş ülke yönetimlerinin hayata geçirecekleri destek paketlerine ilişkin beklentilerin artmasının pay piyasalarını destekleyen unsurlar olarak dikkati çektiğini belirterek, ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yarınki yemin töreni için Washington'da alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinin gündemin odağında olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın bugün Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunumda öne çıkacak başlıkların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, bugün, Avro Bölgesi kasım ayı cari işlemler dengesi ve Almanya ocak ayı ZEW ekonomik görünüm endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan Almanya'da bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 0,5 ile beklentiler seviyesinde arttı.