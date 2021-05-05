Son dakika! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 artışla 437,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,11 değer kazanarak 15.019 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artışla 6.968 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,04 yükselişle 8.905 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,59 primle 6.289 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,69 artarak 24.157 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,22 değer kaybıyla 1,1989 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dünkü açıklamalarının ardından piyasalarda oynaklığın arttığını bildirdi.

Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da öneminin arttığını kaydetti.