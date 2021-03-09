Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'nin tahvil faizlerindeki düşüşün ardından günü yükselişle tamamladı.???????

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 artışla 420,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 6.730,34, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 14.437,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37'lik artışla 5.924,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57'lik yükselişle 23.816,5 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazanarak 1,189 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalar, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,6 seviyesinden gerilemesi, Avrupa'daki çeşitli firmaların açıkladıkları karlar, Avro Bölgesi ekonomisinin 2020 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 daralması gibi gelişmelere odaklandı.