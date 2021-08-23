Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta son 2 ayın en düşük seviyesi olan 60,6 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artarak 7.109,02, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 15.852,79, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86'lık artışla 6.683,1 ve İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49'luk yükselişle 26.046,03 puana ulaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi

Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz

Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları