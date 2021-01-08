Son dakika... Avrupa'dan gelen Türk iş insanları Ağrılı çocukları kışlık giysi yardımıyla sevindirdi - Son Dakika

Almanya ve İngiltere'den Ağrı'ya gelen Türk iş insanları, kış mevsiminin çetin geçtiği köylerde yaşayan bin 171 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulundu.

İngiltere'nin Başkenti Londra'da iş insanı olan Selahattin Pınarbaşı ile Almanya'da yaşayan Tahir Kocahal, Ağrılı ihtiyaç sahibi çocuklar için "Bin mont bin bot " kampanyası başlattı.

Yakın çevreleri ve iş insanı arkadaşlarının destekleriyle harekete geçen 2 arkadaş, aldıkları bot, mont, kazak, atkı ve bereleri Ağrılı çocuklara ulaştırmak için Türkiye'ye geldi.

Hayırsever iş insanları, Ağrılı psikolog Ramazan Küsmü desteğiyle Taşlıçay ile Hamur ilçelerindeki bazı köylere giderek aralarında engellilerin de olduğu bin 171 öğrenciyi mont ve botlarla sevindirdi.

İş adamı Selahattin Pınarbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kış aylarının çetin geçtiğini ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Birçok köyü gezip yardımları çocuklara ulaştırdıklarını belirten Pınarbaşı, şöyle konuştu:

"Londra'da yaşayan iş insanlarımızla buradaki çocuklarımız üşümesin diye 'Bin mont bin bot' projemizi başlattık. Sağ olsun dostlarımız çok duyarlı yaklaştılar. Ağrı'ya geldik ve Ramazan hocamızla ihtiyacı olan çocuklarımıza bot, mont, eşofman, kazak, atkı, bere dağıttık. Ben özellikle buralara gelmek istedim. O çocukların gözlerinin gülmesini görmek istedim. Doğru yeri seçtiğimiz için de mutlu oldum. Her yerde kar, bazı çocuklarımızın ayağında da terlik vardı. Bazı çocuklara ayakkabılarını bizzat giydirdim. Benim yüreğim çok ısındı. Dostlarıma da anlatacağım, eminim onlarında yüreği ısınacaktır."

Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören çocuklara da yardımda bulunduklarını ifade eden Pınarbaşı, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve her çocuğun kendileri için özel olduğunu anlattı.