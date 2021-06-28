Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükseldi

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükselirken, Ahmet Karavuş ve Mevlüt Özdemir bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dortmund'da bugün başlayan şampiyonada serbest stil 97 kiloda Polat Polatçı, finale çıktı.

Polat Polatçı ilk turda Alman takımındaki Yusuf Şenyiğit'i 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Bulgaristan'dan Margiot Nikolov Marinov'u 10-0 sayı tuşuyla ve yarı finalde de güçlü rakibi Ukraynalı Danylo Stasiuk'u 6-2 yenerek finale yükseldi. Polatçı, finalde Rus Ali Magomed Aliyev ile karşılaşacak.

57 kiloda Ahmet Karavuş, ilk turda Azerbaycanlı Murad Hagverdiyev'i 12-4, çeyrek finalde ise Ukraynalı Vladyslav Abramov'u 11-8 yendi. Karavuş, yarı finalde Rus rakibi Said Khunkerov'a yenildi. Karavuş, bronz madalya için mücadele edecek.

70 kiloda Mevlüt Özdemir, ilk turda Macaristan'dan Zsombor Nagy'yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Romanya'dan Elod Nyulas'ı 5-0 yendi. Özdemir, yarı finalde Moldovalı Stanislav Novac'a son dakikada 4-3 yenildi. Mevlüt Özdemir, bronz madalya için ter dökecek.

79 kiloda İsmail Küçüksolak ise repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov ile karşılaşacak.