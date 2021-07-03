Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Serhat Kırık finale yükseldi

Son dakika haber... Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kiloda finale çıktı.

Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kiloda finale çıktı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dortmund kentindeki organizasyonda Belaruslu Uladzimir Karpiyevich ve İsveçli Georgios Michalis Barbanos'u yenen Serhat Kırık, çeyrek finale yükseldi. Bu turda Ermeni Shat Khachatryan, yarı finalde de Litvanyalı Vilius Savickas'ı mağlup eden milli güreşçi, adını finale yazdırdı. Serhat, yarın finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

Son Dakika

Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım

Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak

8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı