Son dakika! Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dora Nusretoğlu finale yükseldi

Genç kadınlar kategorisinde Türkiye'yi milli sporculardan Beyza Cesur, Selin Eyüpoğlu ve Yaren Nur Polat temsil ediyor.

Diğer milli sporcu Yunus Çalışkan, şampiyonayı 1053 puanla tamamlarken, Hakan Can Güngör ise yarışmayı 971 puan ile bitirdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsviçre 'nin Bern kentindeki şampiyonada, erkekler yarı finali tamamlandı.

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