Son dakika... Avrupa'nın nüfusu 447,7 milyon oldu - Son Dakika

Son dakika... Avrupa'nın nüfusu 447,7 milyon oldu

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği ülkelerinin 1 Ocak 2020 itibarıyla toplam nüfusu 448 milyona yaklaşırken, en fazla nüfusun 83 milyon 166 bin ile Almanya'da olduğu saptandı.

Avrupa Birliği ülkelerinin 1 Ocak 2020 itibarıyla toplam nüfusu 448 milyona yaklaşırken, en fazla nüfusun 83 milyon 166 bin ile Almanya'da olduğu saptandı.

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Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl nüfus ile alakalı basına 25 bin 131 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise TÜİK'in Dünya Nüfus Günü ile alakalı açıkladığı verileri ön planda görüldü.

Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 1 Ocak 2020 itibarıyla AB ülkelerinin toplam nüfusu 448 milyona yaklaştı. AB ülkeleri içerisinde en fazla nüfusun 83 milyon 166 bin ile Almanya'da olduğu saptanırken, en düşük nüfusun 38 bin ile Lihtenştayn olduğu kaydedildi. Türkiye'nin nüfusuna bakıldığında ise 83 milyon 155 bin olduğu görülürken, nüfus yoğunluğu bakımından ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 67 milyon 98 bin ile Fransa'nın olduğu saptandı. Nüfus oranları 60 yıl önce ile kıyaslandığında da 1960 yılında AB ülkelerindeki toplam nüfusun 350 milyon civarında olduğu gözlendi. O günden bugüne nüfusun genel olarak düzenli artış gösterdiği kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Avrupa'nın nüfusu 447,7 milyon oldu - Son Dakika
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