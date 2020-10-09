- Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli karantinada - Son Dakika

- Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli karantinada

BRÜKSEL - Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yaptığı açıklamada, korona virüs (Covid-19) hastası bir çalışan ile temas kurması nedeniyle kendini karantinaya almaya karar verdiğini belirtti.

Son zamanlarda dünya genelinde siyasilerin ve liderlerin Covid-19'a yakalanma açıklamalarının ardından gerginlik giderek artıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli dün yaptığı açıklamada, Covid-19 hastası bir çalışan ile temas kurmasının ardından kendini karantinaya almaya karar verdiğini bildirdi. Sassoli, Covid-19 vakası ile temas sırasında parlamentonun genel kurulunu toplamak için Brüksel'deydi. AP Başkanı sosyal medya hesabında, "Ben iyiyim ve hiçbir Covid-19 semptomu ile karşılaşmadım. Mecburi kontrollerin yapılması için gereken süre boyunca kendimi karantinaya aldım" ifadelerini kullandı.

Belçika sağlık yönetmeliklerine göre, enfekte hastalar ile yüksek riskli temas halinde olan kişilerin, enfekte kişiyle temas ettikleri andan itibaren yedi gün boyunca evde kalması gerekiyor. David Sassoli, son zamanlarda kendini karantinaya alındığını açıklayan üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri arasında geliyor.