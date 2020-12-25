Son dakika: Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan milli cimnastikçinin hedefi olimpiyatlar - Son Dakika

Son dakika: Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan milli cimnastikçinin hedefi olimpiyatlar

25.12.2020 11:25
Son dakika: Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan milli cimnastikçinin hedefi olimpiyatlar, System.String[]

Son dakika haberleri... Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bir gümüş, bir bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bir gümüş, bir bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Ankara'da ailesinin tavsiyesiyle 6 yaşında cimnastik sporuna başlayan Mert Efe (16), Kayseri'de aynı sporu yapan kuzeninin önerisiyle 7 yıl önce Kayseri'ye taşındı.

Çalışmalarına 7 yıldır Kayseri'de devam eden Mert Efe, bu süre içerisinde katıldığı 3 uluslararası şapiyonada çeşitli madalyalar kazandı.

Son olarak Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerdeki alet finallerinde barfikste 12933 puanla gümüş madalya kazanan Mert Efe, paralel barda da 13266 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Mert Efe Kılıçer, AA muhabirine, çok hareketli bir çocuk olduğu için ailesinin kendini cimnastiğe yönlendirdiğini söyledi.

Kuzeninin de bu sporu yapıyor olmasının kendisini motive ettiğini belirten Mert Efe, "7 yıl önce Kayseri'ye geldiğimde kuzenimin hocası Mehmet Bilgin'le tanıştım. Hocam beni Kayseri'ye davet etti. Ankara'da çok iyi değildim. Kayseri'ye gelip hocamla çalışmaya başlayınca daha iyi dereceler almaya başladım. Kayseri'ye geldikten sonra girdiğim ilk okullar arası şampiyonada 4. olmuştum." diye konuştu.

"Anlatılmaz bir gurur ve mutluluk"

Mert Efe, Avrupa Şampiyonası'na pandemi sürecinde hazırlandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"5 ay Kayseri'de Avrupa Şampiyonası'na çalıştık. Bunun bir ayında hocamızla 4 ayında ise evde online şekilde çalıştık. Avrupa Şampiyonası'nın tarihi belli olunca 2 ay Bolu'da kamp yaptık. Orada sabah akşam çalıştık. Avrupa Şampiyona'sının Mersin'de düzenlenmesi bizim için çok büyük bir şanstı. Sürekli yarıştığımız bildiğimiz bir salondu. İyi bir performans sergiledik. İki madalya aldık. Bu benim için anlatılmaz bir gurur ve mutluluk."

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Mert Efe, "Bundan sonraki hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak. Bu hedef için çalışmaya devam ediyoruz. Sabah akşam çalışıyoruz. İzin alıp antrenmanlara devam ediyoruz. Güzel hazırlanıyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu, ayrıca cimnastik sporunun bütün sporların temelini oluşturduğunu, 5-6 yaşındaki her çocuğun en az iki yıl boyunca bu sporla ilgilenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Olimpiyatlar için azimle çalışıyoruz"

Mert Efe'nin antrenörü Mehmet Bilgin (38) ise öğrencisiyle 7 yıl önce tanıştığını anlattı.

Cimnastik sporunun Türkiye'de son yıllarda önemli mesafeler aldığını vurgulayan Bilgin, şu görüşleri paylaştı:

"Mert'le 7 yıldır birlikte çalışıyoruz. İlk zamanlarda böyle büyük hedeflerimiz yoktu. Öncelikli hedefimiz iyi eğitim verip iyi bir sporcu yetiştirmekti. Mert'in gelişimi bizim hedeflerimizi büyüttü. Avrupa Şampiyonası'ndan önce katıldığı 3 uluslararası turnuvada altın ve gümüş madalya kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya alarak bizleri gururlandırdı. Sporda başarı azim ve sabırdan geçiyor. Biz de olimpiyatlar için azimle çalışıyoruz."

Bronz Madalya, Cimnastik, Mert Efe, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan milli cimnastikçinin hedefi olimpiyatlar - Son Dakika Spor


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