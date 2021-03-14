Avrupa şampiyonluğu kazanan Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Milli Takımı'nın sporcuları, memleketleri Samsun'a döndü.

Fransa'nın Nantes kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Samsunlu sporculardan Esra Bayrak, 60 metrede dördüncü kez şampiyon olarak rekora imza attı. Edanur Akın, 3 bin metre yürüyüşte şampiyon olurken, Fatma Damla Altın pentatlonda altın, 60 metre engellide gümüş ve uzun atlamada bronz madalya kazandı.

Ayrıca kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın ve Muhsine Gezer'den oluşan Türkiye Özel Sporcular Milli Takımı, Fransa ve Ukrayna'yı geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcular için Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, milli sporcular ile antrenörlerine çiçek verirken, doğum günü olan antrenör Aytunç Göz için pasta kesildi.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağını dalgalandıran, İstiklal Marşı'nı okutturan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Antrenör Göz ise, şampiyonada özel sporcuların tarihte ilk defa 6 altın madalya kazandığını söyledi.

Samsunlu sporcuların güzel bir başarı elde ettiğini belirten Göz, olimpiyatlarda da madalya almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sporcular Esra Bayrak, Muhsine Gezer ve Fatma Damla Altın da güzel bir başarı elde ettiklerini, bundan sonra hedeflerinin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak olduğunu belirttiler.