Üye Girişi
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz - Son Dakika

Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz

30.06.2021 16:17
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz, System.String[]

Son dakika haberler: ANTALYA Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.

ANTALYA Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın 3'üncü duruşmada tahliye edilmesini anlamlandıramadıklarını belirterek, "Delillerde hiçbir değişim olmamasına, sanıklar lehine dosyaya en küçük bir delil girmemesine, hatta alınan raporlar mağdur anlatımlarını desteklemesine rağmen, delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye kararı verildi" dedi.

Balıkesir'de geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyi ile kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILARSavcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'BİZ BİR ŞEY YAPMADIK, DOLDURUŞA GELMİŞLER'Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması, 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A., tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılırken, 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.Sanıklardan Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.Diğer sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. İfadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.'HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMESİNE RAĞMEN TAHLİYE KARARI VERİLDİ'Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, dosyanın Edremit'ten Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinden bugüne takipçisi olduklarını belirtti. Avukat Ertuğrul, "Soruşturma aşamasında da sanıkların tutuklanması için talepte bulunduk. Ancak ne yazık ki ilk aşamada bir tutuklama olmadı. Dava açıldıktan sonraki süreçte, sanıkların duruşma öncesinde çocukları kaçırma girişimleri oldu. 16 Ekim 2020 tarihli duruşmada sanıklar hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararının gerekçesi, mağdur ve tanıklar üzerine baskı kurma ihtimali, dosyada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve mevcut dosyadaki delil durumu idi. Fakat, ne yazık ki 5 Ocak 2021 tarihli duruşmada, delillerde hiçbir değişim olmamasına, sanıklar lehine dosyaya en küçük bir delil girmemesine, hatta alınan raporlar mağdur anlatımlarını desteklemesine rağmen yine delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye kararı verildi" dedi.'BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Bu türlü tahliye kararlarına son zamanlarda sıkça rastladıklarını sözlerine ekleyen Serap Ertuğrul, "Maalesef daha önce mağdur odaklı ve çocuğun yüksek yararı odaklı bakış açısı Yargıtay'ın da görüş değiştirmesi ile mağdurlar aleyhine durum yaratmaya başladı. Önceki dönemlerde Yargıtay mağdurun anlatımının yeterli olduğu noktasındaydı, ancak sonrasında nasıl olduysa mağdur anlatımlarının tek başına yeterli olmadığı ve somut, maddi delillerin de olması gerektiği şeklinde bir görüşe evrildi. Gelinen noktada Elmalı özelinde baktığımız zaman, evet bu çocuklar istismara uğradı, eziyet gördüler. Dosyadaki delillere rağmen çığlıklarının duyulmaması ve hala bir tutuklamanın olmamasını anlamlandıramıyoruz. Tutuklama istemlerimizin reddedilmesinin, hukuka ve Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız ve sanıkların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

17 Eylül'de yargılamaları devam edecek sanıklar Merve A. ile Rahmi A.'nın, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisleri isteniyor.


Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz
Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz

Antalya Barosu, Balıkesir, Haziran, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman 17:01 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler 16:50 2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek 16:38 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 15:46 Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları

Son Dakika Haberleri
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi         
17:40
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti         
17:02
Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü         
16:51
Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora         
16:41
Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı         
16:36
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz         
14:40
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 17:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement