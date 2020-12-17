Avukat Kaçmaz "Reina" isim hakkının icradan satış kararına ilişkin hukuki süreci anlattı - Son Dakika

TERÖR örgütü DEAŞ'ın 2017 yılında hedefi olan eğlence mekanı Reina ve yıkılan Suada'nın çalışanları, alacaklarına ilişkin iş mahkemesine açtığı davayı kazandı. Çalışanların Avukatı Fatma Begüm Kaçmaz, alacağın tahsili için haciz işlemi başlattı ve "Reina" isim markasının icra yoluyla satılmasına karar verildi. Avukat Begüm Kaçmaz, satış işlemlerinin ihale usulüyle yapılacağını ifade ederek "Üçüncü kişiler icra yoluyla Reina isim hakkını satın alabilecekler" dedi.

"HERHANGİ BİR ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"

Avukat Fatma Begüm Kaçmaz, 2017 yılında Reina ve Suada'dan çıkarılan işçilerin işçilik alacaklarına istinaden dava açtıklarını belirterek "Dava sonucunda mahkeme, işçileri haklı buldu ve mahkeme ilamlarına istinaden icra takipleri başlatıldı. Ödeme emri davalı tarafa gönderildi fakat herhangi bir ödeme gerçekleştirilmedi" dedi.

"HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

Yaklaşık 3 yıldır ortağı Avukat Mustafa Poyraz 'la birlikte hukuki mücadele verdiklerini ifade eden Avukat Kaçmaz, "Aralarında 49 müvekkilimin de bulunduğu çok sayıda işçi mağdur oldu. Bu işçiler restoran çalışanları olduğu için zaten pandemiden mağdur durumdaydılar ve beyanlarında patronlarının kendilerini mağdur ettiğini söylediler. Çünkü mahkeme ilamlarına istinaden ödeme emri gönderildiği zaman hiçbir şekilde ödemeye yanaşmadı karşı taraf. Dolayısıyla biz de bütün mal varlığıyla ilgili olarak haciz işlemleri başlattık. Bunlardan birisi de Reina marka hakkıydı" ifadelerini kullandı.

"SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEK"İcra Müdürlüğü'nden Reina isim hakkının satılmasına ilişkin icra talebinde bulunduklarını belirten Kaçmaz, şöyle devam etti: "Müdürlükten tayin edilecek olan bilirkişi marka hakkında kıymet takdirinde bulunacak. Akabinde de bu kıymet takdirine itiraz edilmediği süreçte satış işlemleri başlayacak. Zannediyorum ki Ocak ya da Şubat ayı sonunda bu satış işlemi gerçekleşecek." Avukat Begüm Kaçmaz satış işlemlerinin ihale usulüyle yapılacağını ifade ederek "Üçüncü kişiler icra yoluyla Reina isim hakkını satın alabilecekler" dedi.

NE OLMUŞTU?Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'ya 1 Ocak 2017'de DAEŞ terör örgütü silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Reina bir daha açılmazken, Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın işlettiği Galatasaray'daki Suada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı. İki mekanın kapanmasının ardından onlarca çalışan işsiz kalmış ve İş Mahkemeleri'nde dava açmıştı.