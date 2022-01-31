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Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı - Son Dakika

Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı

31.01.2022 11:38

Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı.

27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda çıkan silahlı saldırıda Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Son Dakika! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

11 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Türkiye'yi sarsan cinayet sonrasında ekipler kaçan şüphelilerin peşine düşmüştü. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edilirken şahısların gözaltı süresi talep üzerine cuma gününe kadar uzatıldı.

65 BİN TL YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Eşinin kaybıyla yıkılan Ece Erken, kötü haberi aldığı anı "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı" sözleriyle anlattı.

Son Dakika! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Saldırının 65 bin lira nedeniyle çıktığı iddialarına da değinen Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Bir kere sıkmışsın defol git. Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Gözaltı, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı - Son Dakika
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