Avukat sahte alkolden hayatını kaybetmişti, 3 şüphelinin 25'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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- Avukat sahte alkolden hayatını kaybetmişti, 3 şüphelinin 25'er yıla kadar hapsi istendi

Etil alkol yerine yüzey temizleyici sattıkları ortaya çıktı

İSTANBUL - Kartal'da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 şüpheli hakkında "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin kendi içkisini yapmak isteyen müşterilerine etil alkol yerine yüzey temizleyici sattıkları anlatıldı.

Kartal'da, 12 Ekim 2020 tarihinde sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nunhayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu şüpheli Güngör Gülerve tutuksuz şüpheliler Yavuz Özcan(33), Anıl Orkun İyikanhakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Güngör Güler'in Kartal 'da bir tekel bayii işlettiği, Yavuz Özcan'ın bu işyerinde satış elemanı olarak çalıştığı, tekel bayiinde kendi içkisini yapmak isteyen müşterilere etil alkol ile birlikte anason, rakı, viski ve votka kitlerinin satıldığı anlatıldı.

Güngör Güler'in 23 Eylül 2020 tarihli fatura ile şüpheli Anıl Orkun İyikan'dan temin ettiği 1 litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyiciyi işyerinin raflarında etil alkol olarak satışa sunduğu, bu işyerine kendi alkolünü yapmak amacıyla malzeme almak için sürekli müşteri olarak gelen kişilere kendi içkilerini yapabilmeleri için alkol kitleri ile birlikte etil alkol yerine 'Lord' marka yüzey temizleyiciyi sattığı kaydedildi.

"Etil alkol yerine yüzey temizleyicisi satıldı"

Maktul Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun, tekel bayiinden 9 Ekim 2020 tarihinde etil alkol yerine 2 şişe 1 litrelik plastik şişelerdeki yüzey temizleyici ürününü satın aldığı, maktulün satın aldığı bu alkol kitini ve 1 litre 'Lord' marka şişedeki etil alkolü karıştırarak evde kendi viskisini yaptığı anlatıldı. Maktulün yapmış olduğu bu viskiden içmesi neticesi rahatsızlandığı, gece saat 01.00 sıralarında durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Mahkemenin arama kararı doğrultusunda tekel bayiinde arama yapıldığı, aramalarda 300 litre alkol bazlı hijyenik yüzey temizleyici için düzenlenmiş fatura fotokopisinin ele geçirildiği vurgulandı. Otopsi raporunda, Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümünün metil alkol (metanol) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Şüpheli Güngör Güler'in ifadesinde, 1 litrelik plastik şişedeki dezenfektan ürününü yüzey temizlemede kullanılması için 20 gün önce satmak için Anıl Orkun İyikan isimli kişiden 300 litre satın aldığını söylediği, 5-6 gün sattığını ancak ürünün kötü kokması nedeniyle 280 litresini iade ettiğini anlattığı belirtildi. Bu ürünü dezenfektan olarak sattığını, etil alkol olarak satmadığını ve kendi evinde içki yapmak için işyerinden etil alkol alan kişilere bu ürünü önermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği anlatıldı.

"Yüzey temizleyicisi olarak sattım"

Şüpheli Anıl Orkun İyikan'ın ifadesinde makine yüksek mühendisi olduğunu, 2020 Temmuz ayında kendi adına şahıs şirketi kurduğunu ve bu tarihten beri temizlik ürünleri, dezenfektan ürünlerinin toptan satışını pazarlama usulü yaptığını, tekel bayisine birer litre plastik şişelerde bulunan alkol bazlı yüzey temizleyicisinden 300 litre sattığını ve ürün iadesi almadığını, ürünü yüzey temizleticisi olarak sattığını, etil alkol olarak satmadığını söylediği belirtildi.

Şüpheli Yavuz Özcan'ın ise ifadesinde, tekel bayisini Güngör Güler'in işlettiğini, kendisine ihtiyaç duyduğunda telefon açtığı zaman gidip kendisine yardımcı olduğunu, 1 litrelik plastik şişelerde bulunan dezenfektan ürünün tekel büfesinde satıldığını ancak bunu dezenfektan olarak sattıklarını, etil alkol olarak satışını yapmadıklarını söyledi. İfadesi alınan tanıklar da, söz konusu tekel bayisinden birçok kez kendi içkilerini yapmak için kit satın aldıklarını, kit almak için gittiklerinde kendilerine de 1 litrelik plastik şişelerdeki ürünün satıldığını söyledi.

"Ölebileceğini öngörmüş olmalarına rağmen sattılar"

İddianamede, şüpheliler Güngör Güler, Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İyikan'ın insan sağlığı için tehlikeli olan dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki yapımında kullanılmak üzere alan kişilerin ölebileceğini öngörmüş olmalarına rağmen sattıkları vurgulanarak, "olası kastla öldürme" suçunu işledikleri belirtildi. Aynı iş yerinden kendi içkisini yapmak için Lord Marka etil alkol ve alkol kiti alan Kemal Keleş, Ali Ünsel'in hayatını kaybetmesine ilişkin de şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

25'şer yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şüpheliler Güngör Güler, Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan'ın "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.