Son dakika... Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada (2) - Son Dakika

'DEPREM KISA SÜRER DİYE KALKMADIM'

İzmir'de yıkıma neden olan depreme ofisinde telefonla konuşurken yakalanan ve soğukkanlı hali güvenlik kameralarına yansıyan avukat Atilay Özün yaşadıklarını anlattı. Özün, "Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla telefonda konuşurken deprem oldu. Çok hızlı ve şiddetli bir şekilde geliştiği için hem ayağa kalkamadım hem de telefonu kapatamadım. Depremin kısa süreceğini tahmin ediyordum. Ancak bekledikçe geçmedi. Kalkmamamdaki temel gerekçe de aslında bu kadar uzun olacağını düşünmemekti " dedi. Daha önce 2-3 kez ofisinde kısa süreli depremler yaşadığını ifade eden Özün, "Bunu da öyle sandım. Dışarı çıkmayı hiç düşünmedim. Deprem nedeniyle düşen eşyaları topladıktan sonra çalışmaya devam edecektim. Bu sırada arkadaşlarım beni çağırdı, orta bölüme geçtim. Depremde sakin kalmak gerekiyor. Çünkü beşinci kattayım ve gidecek bir yerim de yok. Panik yapmadan sakin bir şekilde depremi atlattım" diye konuştu. Deprem sırasındaki telefon görüşmesini de anlatan Özün, "Hal hatır sorarken sallanmaya başladık. O sırada telefondaki arkadaşım da depremi hissetti. Ancak konuşmaya devam ettik" dedi.

Depreme aynı dairede yakalanan avukat İsmail Baş da Özün'ün soğukkanlılığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Baş, "Çalışırken sallanmaya başladık. Kısa süreceğini düşünmüştük ancak şiddetini arttırınca panikledik. O sırada birlikte olduğum Güntekin Bey ile ayağa kalktık ve koltuklara tutunarak orta bölüme çıktık. Deprem sona erince sekreteryada toplandık ancak Atilay Bey yoktu. Ses verdikten sonra rahatladık. Biz ısrar edince yanımıza geldi. Kamerada izleyince garipsedik. Çünkü yanında sebil ve dolap devrilmesine rağmen çok soğukkanlı kalmış. Bence bu depremin serinkanlılık özelinde simgesi oldu" ifadelerini kullandı.Öte yandan Baş ve avukat Güntekin Aydın 'ın da depreme yakalandıkları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki avukat çalışırken depreme yakalanıyor, koltuklara tutunarak odadan çıkıyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,