Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak - Son Dakika
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Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak

18.10.2022 08:58
Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, önceki hükümetin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geri alındığını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, önceki hükümetin Batı Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geri alındığını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong Canberra'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geri alındığını duyurdu. Wong yaptığı açıklamada, "Kudüs, İsrail ile Filistin halkı arasındaki herhangi bir barış müzakeresinin bir parçası olarak çözülmesi gereken nihai bir statü meselesidir. Avustralya, İsrail ve Filistin'in, uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilinde, barış ve güvenlik içinde bir arada var olduğu iki devletli bir çözüme bağlıdır. Büyükelçiliğimiz hep Tel Aviv'deydi ve öyle olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da Scott Morrison liderliğindeki hükümet 2018 yılında Batı Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. - CANBERRA

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Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, İsrail, Kudüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak - Son Dakika

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