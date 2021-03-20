Son Dakika | Avustralya'da kimyasal madde dolu depoda yangın
20.03.2021 13:24
Son dakika haber... Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde kimyasal maddelerin depolandığı fabrikada yangın çıktı.
– Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde kimyasal maddelerin depolandığı fabrikada yangın çıktı. Yangına 150 itfaiye ekibi müdahale etti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesine bağlı Prestons kentindeki kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, fabrikanın deposunda böcek ilacı ve fren hidrolik yağlarının bulunduğu ifade edildi. Hızla büyüyen yangına 150 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtilirken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. - Avustralya
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