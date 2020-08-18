Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 438'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 438'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde 17 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten can kaybı 438'e çıktı.

Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 438'e yükseldi, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 17 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten can kaybı 438'e çıktı.

Avustralya'da en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria'da son 24 saatte 17 kişinin daha ölmesiyle eyaletteki can kaybı 351'e, ülkedeki ölü sayısı 438'e, Kovid-19'a yakalananların sayısı da 23 bin 783'e yükseldi.

Virüsün ilk görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen 5 milyon 335 binden fazla testin sonucuna göre, Kovid-19 nedeniyle hastalanan 14 bin 533 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, ülkedeki 8 bin 166 aktif vakadan 51'i yoğun bakımda olmak üzere 674 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan Avustralya'nın diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmişti.

Victoria'da son bir ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre Victoria'da kaydedilen 222 yeni vakanın, 17 Temmuz'da kaydedilen 217 vakadan bu yana en düşük sayı olduğu açıklandı. Günlük 725 kişiye kadar çıkan yeni vaka sayılarında görülen düşüşün, yürürlükteki sıkı tedbirlerin sonucu olduğu belirtildi.

Victoria eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla yaklaşık iki hafta önce, eyalet genelinde "felaket durumu" ilan edilmiş, eyaletin başkenti Melbourne'de, 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

13 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak yasaklar kapsamında, her haneden sadece 1 kişi evine 5 kilometre mesafeden alışveriş yapabilecek. Açık alanda günde 1 saat egzersiz yapılabilecek, cenaze törenlerine sadece 10 kişi katılabilecek.

Düğünlerin tamamen yasaklandığı şehirde, kafe ve restoranlar paket servisine açık tutuluyor. Uzaktan eğitime izin verilen şehirde, bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasak.

Yeni Zelanda'da aktif vaka sayısı 90'a çıktı

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte yaklaşık 26 bin kişiye uygulanan testlerde, 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Toplam 90 aktif vakadan 6'sının hastanelerde tedavi gördüğünü, diğerlerinin ise otellerde karantinada olduğunu belirten Dr. Bloomfield, yoğun bakımda Kovid-19'lu hasta bulunmadığını söyledi.

Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da 3'üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, dün yaptığı açıklamada kısıtlamalar nedeniyle gelecek ay 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerin, sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla 17 Ekim'e ertelendiğini duyurmuştu.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalandığı belirlenen toplam 1643 kişiden 1531'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Queensland, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 05:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 438'e yükseldi - Son Dakika
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