Avustralya'daki sel felaketinde can kaybı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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Avustralya'daki sel felaketinde can kaybı 12'ye yükseldi

03.03.2022 12:28
Avustralya'daki sel felaketinde can kaybı 12'ye yükseldi

Avustralya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Avustralya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Avustralya'nın özellikle Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletleri ile Sydney şehrinde devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede etkili olan şiddetli yağışların bu hafta da devam etmesi beklenirken, yetkililer yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakan Yardımcısı Paul Toole yaptığı açıklamada, "Bugün odak noktamız Sydney. Şiddetli yağışların yarına kadar sürmesini bekliyoruz" dedi.

Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Ballina sahil kasabasında 55 hastanedeki hastaların da tahliye edildiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, durumu kritik olan hastalar için bir okulda geçici acil servis kurulduğunu belirtti.

Avustralya'da 1 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı en son 10 olarak açıklanmıştı.

(İHA)

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Avustralya, Sydney, Galler, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'daki sel felaketinde can kaybı 12'ye yükseldi - Son Dakika


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