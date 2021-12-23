Üye Girişi
Son Dakika | Avustralya hükümeti Aborjinlere 2 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika

Son Dakika | Avustralya hükümeti Aborjinlere 2 milyon dolar tazminat ödeyecek

23.12.2021 14:01
Son Dakika | Avustralya hükümeti Aborjinlere 2 milyon dolar tazminat ödeyecek

Gelen son dakika haberine göre Avustralya'da federal hükümet, 2015'te uygulamaya koyduğu sosyal yardımlaşma ödeneğinde ırkçı davrandığı gerekçesiyle yerli halk Aborjinlere 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,46 milyon USD) tazminat ödeyecek.

Avustralya'da federal hükümet, 2015'te uygulamaya koyduğu sosyal yardımlaşma ödeneğinde ırkçı davrandığı gerekçesiyle yerli halk Aborjinlere 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,46 milyon USD) tazminat ödeyecek.

Batı Avustralya'daki Aborjinlerin bağlı bulunduğu 10 topluluktan 680 kişiyi temsil eden grup, diğer sosyal ödenek programlarından daha katı kurallar içeren Toplumsal Kalkınma Programı'nın (CDP) ırkçı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Programın ayrımcılıkla mücadele yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek hükümete dava açan grubun başvurusunu görüşen Avustralya Federal Mahkemesi, programın zor koşulları nedeniyle bu kişilerin her birinin ortalama bin 800 Avustralya doları kaybettiğini tespit etti.

Hükümet, hatalı olduğunu reddetse de mağdurların temsilcileriyle anlaşarak CDP programına tabi Aborjinlere 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,46 milyon USD) tazminat ödemeyi kabul etti.

CDP programını kullananların yüzde 80'inden fazlası Aborjinlerden oluşuyor

Batı Avustralya'nın Ngaanyatjarraku Bölgesi Başkanı Damien McLean, yerel halkın sosyal yardım ofisine şahsen gidip yardım alabilmeleri için en yakın Alice Springs veya Kalgoorlie şehir merkezlerine 1000 kilometre seyahat etmelerinin gerektiğini söyledi.

CDP'yi kullananların yüzde 80'inden fazlasının Aborjinler olduğunu dile getiren McLean, bölgede yaşayanların telefon, internet ve ulaşım hizmetlerine sınırlı erişebilmelerinin yanı sıra birçoğunun dil, kültür, eğitim ve sağlık engelleriyle karşı karşıya olduğunu anlattı.

İki kat fazla çalışan Aborjinlere asgari ücretin yarısı ödeniyordu

Program kapsamındaki Aborjinlerin şehirlerdekilerden iki kat daha fazla çalışmak zorunda olduklarını ortaya koyan Avustralya Ulusal Üniversitesi, yerlilerin şehirdeki insanlardan 25 kat daha fazla cezaya çarptırıldığını belirlemişti.

CDP'ye karşı çıkanların "modern kölelik" diye tanımladıkları program çerçevesinde çalışan yerlilere genellikle saatte sadece 10 Avustralya doları ödeniyordu ve bu miktar asgari ücretin yarısıydı.

CDP'nin "sosyal yardım için çalışmak" adı altındaki yardım programından yararlanan Avustralya'nın orta kesimlerindeki yerli halkın, söz konusu yardımı alabilmek amacıyla 25 saat çalışmaları gerekiyordu.

Avustralya'da sosyal yardım ödeneği alan kişilerin bu ödemelerden yaralanabilmeleri için iş aramaları ve iş aradıklarını kanıtlayan belgeleri, ödemeleri yapan devlet kurumu Centrelink'e bildirmeleri şart.

Ancak hayat koşullarının ağır, şehirlerin uzak ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu Avustralya'nın orta kesimlerindeki kırsal alanlarda yaşayan yerli halk Aborjinlerin, sosyal yardım ödeneğinden yaralanmak için istenen şartları yerine getirmeleri, şehirdeki insanlara göre neredeyse imkansız durumda.

Federal hükümet, bu yılın başında söz konusu programı iptal edeceğini ve 2023'e kadar yeni bir program sunacağını duyurmuştu.

Avustralya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Avustralya hükümeti Aborjinlere 2 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500
Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti         
14:07
Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor! Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!         
14:04
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:17
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
14:06 Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:04 Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!
13:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor
13:53 Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!
13:42 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 14:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Avustralya hükümeti Aborjinlere 2 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement