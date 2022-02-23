Son dakika... Avustralya Rusya'ya yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Son dakika... Avustralya Rusya'ya yaptırım kararı aldı

23.02.2022 09:56
Son dakika... Avustralya Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Son dakika haber: Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine ve bazı kurumlara karşı yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine ve bazı kurumlara karşı yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı.

Başbakan Morrison, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıyan Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımların görüşüldüğü Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısının ardından, alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya'nın, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine seyahat yasakları ve mali yaptırımlar uygulayacağını bildiren Morrison, "Avustralya her zaman zorbalara karşı durur ve biz Rusya'ya karşı duracağız. Avustralya derhal bazı Ruslara yaptırım uygulayacaktır." dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin fiilen başladığını" kaydeden Morrison, Rus devlet bankası ve bağlantılı diğer bankalara da yaptırım uygulanacağını söyledi.

"Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgalin, 24 saat içinde başlayabileceğini" belirten Morrison, ülkesinin siber güvenlik konusunda harekete geçmeye başladığını ve karşı hamlelere hazırlanacağını ifade etti.

Morrison, daha kapsamlı yaptırımların, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Luhansk'ta telekomünikasyon, petrol, gaz ve askeri rezervler de dahil olmak üzere, birçok sektörde sermayeye erişimi bulunan kurumlara uygulanacağını belirtti.

Avustralya Göç Bakanı'ndan, Ukraynalıların ülkesine yaptığı insani vize başvurularının hızlandırılmasını istediğini aktaran Morrison, en büyük endişesinin, Ukraynalılar ve Ukrayna asıllı Avustralyalılar olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi pazartesi günü imzalamıştı.

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Ulusal Güvenlik Konseyi, Avustralya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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