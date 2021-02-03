Son dakika... Avusturya'da "terörle mücadele yasa tasarısına" STK'ler ve hukukçulardan tepki - Son Dakika

Son dakika... Avusturya'da "terörle mücadele yasa tasarısına" STK'ler ve hukukçulardan tepki

03.02.2021 22:57
Son dakika... Avusturya'da

Son dakika haberleri: Avusturya'da Hakimler Birliği ve Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ), temel insan haklarını ihlal edeceği ve Müslümanları "potansiyel suçlu" olarak göstereceği gerekçesiyle terörle mücadele yasa tasarısındaki bazı maddelerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Avusturya'da Hakimler Birliği ve Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ), temel insan haklarını ihlal edeceği ve Müslümanları "potansiyel suçlu" olarak göstereceği gerekçesiyle terörle mücadele yasa tasarısındaki bazı maddelerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Başkent Viyana'da, 2 Kasım 2020'de 4 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından hazırlanan ve Avusturya Parlamentosu Hukuk Komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa tasarısına tepkiler sürüyor.

Avusturya Hakimler Birliğinden yasa tasarısına ilişkin yapılan açıklamada, terör suçundan hüküm giyen kişilerin, cezalarını tamamladıktan sonra radikal görüşlerden arınıp arınmadıklarını gözlemlemek için elektronik kelepçeyle takip edilmesini öngören maddenin, özel yaşama ve temel özgürlüklere aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, hükümetin tasarı metnindeki bu maddeyi tam olarak gerekçelendiremediği belirtilerek emniyet güçlerinin, 2 Kasım 2020'deki terör saldırısı öncesi yeterli istihbarata sahip olduğu halde gerekli önlemleri almadığı kaydedildi.

Yasa tasarısında yer alan "siyasal İslam" ile mücadele maddesinin "dini saikli aşırıcılık uzantılarının" suç unsuru olarak kabul edilmesini öngördüğü ifade edilen açıklamada, bu düzenlemenin ceza kanunun 246 ve 247a maddelerinde de bulunduğu, ayrıca anlaşılır bir şekilde tanımlanmadığı için keyfi uygulamalara yol açabileceğine dikkat çekildi.

İslam Yasasında da değişiklik öngörülüyor

Terörle mücadele yasa tasarı, Avusturya'da İslam dininin resmen kabul edilmesini ve ülkede Müslümanları temsil eden İGGÖ'nün özerk bir kurum olarak tanınmasını düzenleyen "İslam Yasasında" da değişiklikler öngörüyor.

Açıklamada, İslam Yasasında yapılacak değişikliğin Müslümanların "potansiyel suçlu" olarak görünmesine yol açacağı ve devlet tarafından resmen tanınmış bir dini cemaatin ayrımcılığa maruz kalacağının altı çizildi.

Hükümet tasarıyla, ülkede aşırıcı olduğu ileri sürülen camilerin kapatılmasını kolaylaştırdığı ve imamları kayıt altına alarak faaliyetlerini denetlenmeyi planladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, basına yaptığı açıklamada, terörle mücadele yasa tasarısı kapsamında ülkede Müslümanların tanınmasını sağlayan yasanın bazı maddelerinin değiştirilmek istenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Vural, İslam Yasası'nda yapılmak istenen düzenlemelerle Müslüman cemaatin, diğer dini gruplara oranla ayrımcılığa maruz kalacağını, bu tür düzenlemelerin diğer dini gruplara yapılmadığının altını çizdi.

İslam Yasasındaki değişiklikleri kabul etmediklerini vurgulayan Vural, düzenlemeyle İslam Cemaatinin özerk yapısına müdahale edilmek istediğini kaydetti.

Tepkilere yol açan terörle mücadele yasa tasarısına ilişkin Avusturya Parlamentosu Hukuk Komisyonunun tavrı beklenirken, hükümetin tasarıyı parlamentoya getirmesi bekleniyor.

Avusturya, Kasım, Terör, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Avusturya'da 'terörle mücadele yasa tasarısına' STK'ler ve hukukçulardan tepki - Son Dakika


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