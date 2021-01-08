Son dakika: Avusturya, Kovid-19 nedeniyle Çekya ve Slovakya sınırlarında kontrolleri artırma kararı aldı - Son Dakika

Avusturya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 24 Ocak'a kadar komşu ülkeler Çekya ve Slovakya ile sınır kontrollerinin artırılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu geceden geçerli olmak koşuluyla söz konusu iki komşu ülke sınırlarında küçük geçiş noktalarının kapatılacağı, büyük kapılarda ise daha yoğun kontrollerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yük taşımacılığı ve bu ülkelerden Avusturya'ya günübirlik çalışmak üzere gelen kişilerin yeni düzenlemeden muaf tutulacağı kaydedildi.

Bu iki komşu ülkeden Avusturya'ya giriş yapan kişilerden karantina altına girecekleri ve test yaptıracaklarına ilişkin yazılı beyanda bulunmalarının isteneceği belirtildi.

Kovid-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türü

İlk kez İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni türünün yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere ve Güney Afrika'dan ülkeye uçak seferlerinin durdurulmasına ilişkin 10 Ocak'ta sona erecek kararın ileri tarihe uzatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yeni türünün bulaştığı 5 kişinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 63 yeni vaka görülürken, toplan vaka sayısı 376 bin 793'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 73 artışla 6 bin 641'e yükseldi.