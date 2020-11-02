Viyana'daki sinagog yakınlarındaki saldırıdan ilk görüntüler - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu biri polis, 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Avusturya'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Viyana'daki Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Polisin operasyonu kapsamında iki saldırganın olduğu, birinin etkisiz hale getirildiği, ikinci saldırganın arandığı bildirildi. Ülkede güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.