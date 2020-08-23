Son Dakika | Ayağına çivi batan çocuğu itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberine göre Ayağına çivi batan çocuğu itfaiye kurtardı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize girdiği sırada ayağına çivi batan Tamer Temel (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ayağına çivi batan çocuğu itfaiye kurtardı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize girdiği sırada ayağına çivi batan Tamer Temel (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekibinin çiviyi kesmesinin ardından Tamer, ayağında çivinin bir kısmıyla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Körfez ilçesi Hereke sahilinde meydana geldi. Sahilde yasak olmasına rağmen vatandaşların denize girdiği bölgeye çıplak ayakla gelen Tamer Temel'in ayağına betonun içindeki çivi saplandı. Küçük çocuğun çığlığını duyan ailesi, çocuğu bulunduğu yerden oynatmadan sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile çiviyi keserek küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Küçük çocuk ayağındaki çivi ile birlikte ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ayağındaki çivinin hastanede yapılacak cerrahi müdahale ile çıkartılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:42
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Ayağına çivi batan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim