Son dakika: Ayancık'ta pazar esnafı sel yardımını AFAD'a bağışladı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde iki pazar esnafı selde yaşadıkları zarar nedeniyle devletin kendilerine verdiği yardımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na(AFAD) bağışlayarak örnek oldu.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ayancık'ın pazar esnafından Feride Öztürk ve Feride Gündüz, devletimizin kendilerine zararlarını telafi etmek için verdiği yardımı, afetten daha kötü etkilenenler için kullanılsın diye AFAD'a bağışladı. Anadolu irfanını ve ihsanını en güzel şekilde gösteren bu iki teyzemize şükranlarımızı sunarız" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu davranışlarına binaen pazarcı kadınlarla fotoğraf çekildi. - SİNOP