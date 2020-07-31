Son Dakika: Ayasofya'da bayram sabahında sabah namazı kılındı - Son Dakika

Son Dakika: Ayasofya'da bayram sabahında sabah namazı kılındı

Bir son dakika haberine göre Ayasofya'da bayram sabahında sabah namazı kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Bayram sabahında Sabah Namazını kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

Ayasofya'da bayram sabahında sabah namazı kılındı İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Bayram sabahında Sabah Namazını kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı. Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:13

Kaynak: İHA

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