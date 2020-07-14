Son dakika! Ayasoyfa ibadete açılacağı güne hazırlanıyor - Son Dakika
Son dakika! Ayasoyfa ibadete açılacağı güne hazırlanıyor
Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.
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15.07.2020 02:11:09. #1.13#
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