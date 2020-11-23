Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı - Son Dakika

- Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

ÇORUM - Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Osmancık ilçe şehitliğinde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ve diğer şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Program sırasında duygulu anlar yaşandı.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, şehit öğretmenler, polisler, askerler ve vatandaşları rahmetle andığını belirterek, "Onların hatırası bize emanet. Bizde Aybüke öğretmenimiz gibi tüm şehit öğretmenlerimizin hayallerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, şehitlerinin kanının yerde kalmayacağını belirterek, intikamlarının alınacağını söyledi.

Aybüke öğretmenin 1993 yılında Rus destekli Ermeni çetelerinin Hocalı'ya yapmış oldukları saldırıda şehit olan Azeri Aybüke'den aldığını ve şehit olarak olarak aynı kaderi yaşadığını anlatan Kaya, "Bugün şehit olan Azeri kardeşimiz Aybüke Karabağ'da kara bağda kanını yerde bırakmadık. Türkün bayrağını dalgalandırıyoruz. Hem de şehidimizin ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız onlarında intikamını alacağız. Aybüke öğretmenimiz ve tüm şehitlerimizin ayrı ayrı hatıraları ve hikayeleri vardır. Bizim okunacak hikayemiz vatan hikayesidir. Türk'ün bağımsızlık ve özgürlük hikayesidir. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ise, Aybüke öğretmeninin en mutlu gününde terör örgütü PKK üyeleri tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, "Bizler kendisinin hatırasını yaşatmak adına Öğretmenler Günü'nde kendini anmak için bir araya geldik. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.