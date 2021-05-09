Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macar voleybolcu Greta Szakmary ile İtalyan Anna Nicoletti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde, son olarak Schweriner SC forması giyen smaçör Greta Szakmary ile BV Millenium Brescia'da oynayan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Szakmary'nin, Schweriner SC ve Macaristan Milli Takımı kaptanı olarak görev yaptığı, kariyerinde 3 Macaristan Ligi, 3 Macaristan Kupası, 1 Almanya Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunduğu aktarıldı.

Nicoletti'nin de İtalya A Milli Takımı'nın 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 2018 Akdeniz Oyunları, 2019 VNL ve son olarak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri kadrolarında yer aldığı kaydedildi.