Son dakika... Aydın'da 2. katın balkonundan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Aydın'da 2. katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

11.01.2021 21:55
Son dakika... Aydın'da 2. katın balkonundan düşen çocuk yaralandı, System.String[]

Son dakika haber: Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Sümer Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Kemal Arap, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2'nci kattaki evinin balkonundan düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alanın çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sümer Mahallesi, Nazilli, Çocuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Aydın'da 2. katın balkonundan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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