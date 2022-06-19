Son dakika... Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

19.06.2022 18:26
Son dakika... Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Aydın- İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 EJ 879 plakalı otomobil ile 09 HF 710 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Ş.C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen motorize sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansa teslim etti. Kazada yaralanan S.Ç. ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın İzmir Karayolu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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