Son dakika! Aydın'da antik kent yakınında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Aydın'da antik kent yakınında yangın (2)

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.