Aydın'da Aralık ayı içerisinde 354 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 197 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 145 bin 940 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 15 bin 300 araca 7 milyon 915 bin 646 TL para cezası tatbik edildi. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 358 sürücü ve 1814 araç trafikten men edilmiş, 185 sürücünün ehliyetine el konulmuştur.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Aralık ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 205 maddi hasarlı, 147 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 354 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 197 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN