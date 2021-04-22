Beton pompası devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da beton pompasının devrilmesi sonucu sürücü öldü, araçtaki yolcu yaklaşık 2 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Olcay Tumanga'nın kullandığı 09 ADK 416 plakalı beton pompası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Aydın- İzmir otoyolu Muğla bağlantı noktasında refüje devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şoförün yanındaki Muzaffer Ateş ise yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olay yerine gelen Tumanga'nın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılması sonrasında ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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