Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığa artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde, 1 komiser yardımcısı ve 2 polis memuru görev yapacak.

Amirliğe bağlı polisler, çevreye ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele edecek.