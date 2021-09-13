Son dakika: Aydın'da çıkan yangın, bir evde hasara neden oldu - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Yamalak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın birinci katında Mehmet Ali Önderoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle evde mahsur kalan Önderoğlu, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Dumandan etkilenen ve ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesine kaldırılan Önderoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.