Son dakika haberi: Esnaf, "Kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polislerin Polis Haftası'nı kutladı - Son Dakika

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Aydın'da esnaf, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla "kavga çıktı" şeklinde ihbarda bulunarak çağırdıkları polislere tatlı ikram etti.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf adına Sercan Durmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler sürprizle karşılaştı.

Esnaf, konfeti patlatarak çiçek verdiği polislere tatlı ikramında bulundu.

Kutlama organizasyonunun yapıldığı sırada, 50 metre ileride bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.

Kavga sırasında motosiklet sürücüsü otomobilin aynasını kırdı.

Kutlamaya katılan polisler, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Sürücülerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.