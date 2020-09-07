Son Dakika: Aydın'da esnaf kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika: Aydın'da esnaf kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'da esnaf kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde iki esnaf arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aydın'da esnaf kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki esnaf arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak içerisinde bulunan pasajda karşılıklı iş yeri bulunan çay ocağı işletmecisi İ.D. ve pideci A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çaycı İ.D. silahla pideci A.K.'yi silahla bacağından yaraladı. A.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan iş yeri komşuları durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. İ.D. polis tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan A.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Son dakika: Mardin'de zincirleme trafik kazası: 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu