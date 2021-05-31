Aydın'ın Nazilli ilçesinde hastanenin çatı kısmında oğul veren arılar itfaiye ekiplerince toplandı.
Nazilli Devlet Hastanesi acil servisinin çatı kısmında toplanan arıları gören ilgililer durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, arıcılardan da yardım alarak bir kova içersine şekerli su hazırlayıp arıların buraya toplanmasını sağladı.
Oğul verdiği belirlenen arılar, koruyucu kıyafet giyen itfaiye erleri tarafından toplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Aydın'da hastanenin çatısına oğul veren arılar itfaiye ekibince toplandı - Son Dakika