Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı

15.04.2021 20:49

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yağmur suyu oluğundaki ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yağmur suyu oluğundaki ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait itfaiye ekipleri, İnönü Caddesi'ndeki bir trafo binasının yağmur suyu oluğuna ebabil kuşunun sıkıştığı ihbarını aldı.

Adrese gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle kuşun sıkıştığı bölgeye çıktı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan kuş, doğaya salındı.

Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak, İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı - Son Dakika


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