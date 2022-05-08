Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması - Son Dakika
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Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması

08.05.2022 09:03

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, uygulama noktalarında durdurdukları araçlardaki annelere karanfil takdim etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, uygulama noktalarında durdurdukları araçlardaki annelere karanfil takdim etti.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve İlçe Emniyet Amiri Yadigar Özkan Polat'ın da katılımıyla ekipler, köy yollarında uygulama noktaları oluşturdu.

Durdurulan araçlarda aralarında tarım işçilerinin de bulunduğu kadınlara karanfil takdim eden ekipler, Anneler Günü'nü kutladı.

Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması
Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması
Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması
Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması - Son Dakika


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