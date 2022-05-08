Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, uygulama noktalarında durdurdukları araçlardaki annelere karanfil takdim etti.
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve İlçe Emniyet Amiri Yadigar Özkan Polat'ın da katılımıyla ekipler, köy yollarında uygulama noktaları oluşturdu.
Durdurulan araçlarda aralarında tarım işçilerinin de bulunduğu kadınlara karanfil takdim eden ekipler, Anneler Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Jandarma ve polis ekiplerinden Anneler Günü kutlaması - Son Dakika