Araçta sıkışan sürücü Toraman ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondaki asfalt, yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın 'da asfalt yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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