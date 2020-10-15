Son dakika! Aydın'da karısını darbeden koca için elektronik kelepçe kararı verildi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını darbeden koca hakkında elektronik kelepçe kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Söke Aile Mahkemesince, Özlem K'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bazı kararlar alındı.

Verilen karar kapsamında, Ü.K'nin 60 gün süreyle karısına tehdit ve hakarette bulunmaması, konutuna, okuluna, iş yerine, yakınlarına, tanıdıklarına ve çocuklarına yaklaşmamasına hükmedildi.

Kararda ayrıca Ü.K. hakkında yine 60 günlüğüne elektronik kelepçe takılması kararı verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Özlem K, 13 Ekim'de kocası Ü.K'nin kendisini darbettiğini ileri sürerek cumhuriyet savcılığına şikayette bulunmuş, şiddet gören kadına hastanede 1 ay iş göremez raporu verilmişti.